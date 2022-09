1 In der Tasche des 19-Jährigen fanden die Beamten Spraydosen. (Symbolbild) Foto: dpa/Justin Lane

Polizeibeamte haben am Mittwochabend einen 19-jährigen mutmaßlichen Graffiti-Sprayer im Bereich von Bahngleisen in Nürtingen (Kreis Esslingen) ertappt. Ein Lokführer hatte die Polizei alarmiert.















Link kopiert

Ein mutmaßlicher Graffiti-Sprayer ist am Mittwochabend in Nürtingen von der Polizei erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Lokführer gegen 20 Uhr auf der Strecke von Nürtingen in Richtung Frickenhausen kurz nach dem Bahnhof Roßdorf eine Person im Bereich der Gleise bemerkt. Bei einer anschließenden Überprüfung entdeckte Polizeibeamten dort mehrere Graffitis und Spraydosen.

19-Jähriger muss mit Anzeige rechnen

Ein 19-Jähriger, der sich in unmittelbarer Nähe aufhielt, wurde anschließend einer Personenkontrolle unterzogen. In seiner Tasche fanden die Beamten weitere Spraydosen. Er muss nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung mit einer Anzeige rechnen. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an.