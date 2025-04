Nürtingen: Polizei ermittelt nach Einbruch in Schule – Hoher Schaden

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: /IMAGO/Maximilian Koch

In der Nacht zum Mittwoch sind Unbekannte in Nürtingen (Kreis Esslingen) in eine Schule eingebrochen. Sie richteten hohen Schaden an. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.











In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in eine Schule in der Steinenbergstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen worden. Ein Unbekannter hat zwischen 23 Uhr und 6 Uhr mit Gewalt eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeschlagen und gelangte so ins Innere.

Wie die Polizei berichtet, hat er im Gebäude mehrere verschlossene Räume aufgebrochen und durchsucht.

Ob der Täter etwas gestohlen hat, ist noch unklar. Der angerichtete Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt und wurde bei der Spurensicherung von Kriminaltechnik-Spezialisten unterstützt.