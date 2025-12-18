Nürtingen: Pferde sind ihr Metier – „eine Paddockbox ist nur ein Zimmer mit Balkon“

Konstanze Krüger-Farrouj hat in Nürtingen die einzige Professur für Pferdehaltung im Land inne. Sie macht sich für die Gruppenhaltung von Pferden stark.
Beim Thema Pferde gilt Konstanze Krüger-Farrouj als führende Kapazität der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Seit 2012 ist sie dort Professorin für Pferdehaltung – und damit die erste und bisher einzige Professorin auf diesem Gebiet. Und um es gleich vorweg zu sagen: Tierwohl liegt Krüger-Farrouj besonders am Herzen – nicht nur bei Pferden.