Nürtingen: Pferde sind ihr Metier – „eine Paddockbox ist nur ein Zimmer mit Balkon“

Pferde sind ihr Metier – „eine Paddockbox ist nur ein Zimmer mit Balkon“

1 „Forschung trifft Pferd“ titelt das Buch, in dem Konstanze Krüger-Farrouj (Foto) und die Agrarwissenschaftlerin Isabell Marr Sozialverhalten, Kommunikation und kognitiven Fähigkeiten von Pferden erklären. Foto: Markus Brändli

Konstanze Krüger-Farrouj hat in Nürtingen die einzige Professur für Pferdehaltung im Land inne. Sie macht sich für die Gruppenhaltung von Pferden stark.











Beim Thema Pferde gilt Konstanze Krüger-Farrouj als führende Kapazität der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. Seit 2012 ist sie dort Professorin für Pferdehaltung – und damit die erste und bisher einzige Professorin auf diesem Gebiet. Und um es gleich vorweg zu sagen: Tierwohl liegt Krüger-Farrouj besonders am Herzen – nicht nur bei Pferden.