Am Freitagnachmittag kam eine Person in eine medizinische Notlage – am Steuer eines Autos. Passanten und andere Autofahrer schlugen die Scheiben des Wagens ein und retteten die Person aus dem Fahrzeug.

Nürtingen - In der Rümelinstraße in Nürtingen ist es am Freitagnachmittag zu einem medizinischen Notfall gekommen. Eine Person war am Steuer eines BMW in eine medizinische Notlage geraten. Passanten und andere Autofahrer kamen zur Hilfe und befreiten die Person aus dem Fahrzeug. Dafür mussten die Helfer die Scheiben des BMW einschlagen. Nach ersten Erkenntnissen, musste die Person noch vor Ort vom Rettungsdienst reanimiert werden. Die Rümelinstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt.