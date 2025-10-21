Nürtingen: Oldtimer oder Youngtimer – selbst schrauben lernen

1 Der Schwerpunkt im Kurs soll auf dem praktischen Unterricht liegen. Foto: privat

An passionierte Schrauberinnen und Schrauber wendet sich der neue Zertifikatslehrgang „Experte für Young- und Oldtimertechnik“, den die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) mit dem ADAC gemeinsam anbietet.

Dieses neue Angebot an der Weiterbildungsakademie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen ist in diesem Jahr nach Angaben der Hochschule erfolgreich gestartet und wegen hoher Nachfrage seien für 2026 bereits zwei weitere Kurse terminiert, die im März kommenden Jahres starten sollen. Wer den Lehrgang erfolgreich abschließt, erhält ein Hochschulzertifikat.

Wer an alten Fahrzeugen schraubt, kann hier Reparatur und Wartung erlernen

Der Lehrgang zielt darauf ab, „den Aufbau und die Funktionsweise wesentlicher technischer Systeme von Young- und Oldtimern zu vermitteln. Die Teilnehmenden sollen in die Lage versetzt werden, die geschulten Systeme zu verstehen und insbesondere auch fachgerecht zu reparieren, zu warten und einzustellen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule. Außerdem würden sich die Kenntnisse auch bei gutachterlichen Tätigkeiten eignen.

Neues Angebot im Fahrzeugbau im Kreis Esslingen

Der Lehrgang unterstütze die Vernetzung innerhalb der Young- und Oldtimerbranche. Dabei erfolge der Wissenstransfer durch eine Mischung aus Theorie und Praxis mit Hilfe erfahrener Oldtimertechnik-Spezialisten und es werde Wert auf einen sehr hohen Praxisanteil gelegt.

Der neue Kurs wird von der Weiterbildungsakademie der Nürtinger Hochschule angeboten. Foto: Archiv/Ines Rudel

Der Kurs gliedert sich in sechs jeweils zweitägige Module rund um die Themen Motortechnik und Motorblock, Zylinderkopf, Zündung und Vergaser, Einspritzsysteme, Elektrikkomponenten, Antriebsstrang und Bremssysteme.

Der Lehrgang findet statt bei der Kern Akademie in Neuffen und bei Hellspeed Performance Parts in Benningen.

Kooperationspartner des Lehrgangs sind die Kfz-Innung Region Stuttgart, der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), der Allgemeine Deutsche Auto-mobilclub (ADAC), die Akademie Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (TAK), der Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik (ZKF) und die Initiative „Classic meets Future“. Anmeldungen für die Kurse 2026 sind über die Homepage: www.hfwu.de jederzeit möglich.