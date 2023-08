Knallgeräusche in der Nacht – Polizei rückt aus

1 Nach Knallgeräuschen in der Nacht ist die Polizei nach Neckarhausen ausgerückt. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Weil ein Anwohner am Abend im Stadtteil Neckarhausen zwei Knallgeräusche hörte und daraufhin zwei Personen flüchten sah, rückten am Dienstag mehrere Streifenwagen nach Nürtingen (Kreis Esslingen) aus.















Zwei Knallgeräusche am Dienstagabend haben in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Angaben eines Sprechers zufolge hatte ein Zeuge kurz vor 21.30 Uhr im Stadtteil Neckarhausen in der Nürtinger Straße außerdem zwei Personen davonlaufen sehen.

Daraufhin waren mehrere Streifenwagen im Einsatz, die Fahndungs- und Suchmaßnahmen blieben aber ohne Erfolg. Die Beamten befragten außerdem Anwohner, konnten jedoch keine Erkenntnisse dazu sammeln, was die Geräusche ausgelöst haben könnte.