Ein Ausschnitt der Pläne.

Neben einheimischen Gästen zielen die Pläne für den Bau eines Hotels samt Biergarten und Rooftop-Bar am Westufer des Neckars in Nürtingen auch auf Wanderurlauber, Geschäfts- und Radtouristen. Das Konzept lag jahrelang unbeachtet im Rathaus.

Nürtingen - Beim Reizthema Hotel am Neckar wollen die Nürtinger Gemeinderäte den Ball diesmal flach halten. Zu tief sind offenbar noch die Gräben, die die letzte Hoteldebatte aufgerissen hat. Vor wenigen Jahren wollte ein Reutlinger Investor am westlichen Neckarufer bekanntlich ein Businesshotel errichten, doch der Plan scheiterte am Widerstand einer Bürgerinitiative. Überdimensioniert und gesichtslos seien die Pläne, lautete damals die Kritik. Nun steht ein neuer Entwurf zur Diskussion und diese Idee vom „Naturhotel“ stößt bei den Räten und bei einem Sprecher der Bürgerinitiative gleichermaßen auf Wohlwollen.