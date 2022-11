1 Der Motorradfahrer war auf der Neuffener Straße in Nürtingen unterwegs. Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Die Polizei will am Donnerstagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen Motorradfahrer kontrollieren, weil er zu schnell unterwegs ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.















Die Polizei fahndet nach einem Motorradfahrer, der sich am Donnerstagabend in Nürtingen mit riskanten Fahrmanövern einer Kontrolle entzogen hat. Wie die Polizei mitteilt, war der Zweiradfahrer gegen 20.15 Uhr stadtauswärts auf der Neuffener Straße einer Streifenwagenbesatzung mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen gekommen. Er sollte deshalb angehalten und überprüft werden. Der unbekannte Fahrer sei daraufhin geflüchtet, wobei er für ihn Rot zeigende Ampeln missachtet habe und an einem haltenden Linienbus links an einer Verkehrsinsel vorbei gefahren sei. Die Signale der Beamten, auch über den Außenlautsprecher des Streifenwagens, habe er ignoriert und im weiteren Verlauf auf der Stuttgarter Straße (B 313) die Rettungsgasse, die die übrigen Fahrzeuge wegen des von hinten nahenden Streifenwagens gebildet hatten, genutzt, um mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn davon zu rasen. Um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu gefährden, sei die Verfolgung abgebrochen worden.

Der gesuchte Motorradfahrer trug einen schwarz-roten Helm und war unter anderem mit einer grauen Hose sowie schwarzen Schuhen bekleidet. Er hatte zudem einen schwarzen Rucksack mit Flammenmotiv auf dem Rücken. Zeugen, die Hinweise auf den Biker geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 70 22 / 9 22 40 zu melden.