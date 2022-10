1 Die Fahrzeuge stehen im Bereich des Schelmenwasens, als die Täter sie mit einem Feuerlöscher beschädigen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Am frühen Sonntagmorgen beschädigen Unbekannte in Nürtingen (Kreis Esslingen) mehrere Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Nürtingen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben der Polizei waren die Täter am Sonntag gegen 3.20 Uhr im Bereich des Schelmenwasens unterwegs und haben mit einem Feuerlöschgerät einen Mini Cooper, einen Ford Fiesta, einen Range Rover und einen Skoda besprüht. Anschließend schlugen sie mit dem Feuerlöscher die Frontscheibe eines in der Gegend geparkten Wohnmobils ein.

Obwohl der im Wohnmobil nächtigende Eigentümer dadurch aufwachte und sofort nach den Tätern schaute, konnte er nach Angaben der Polizei niemand mehr vorfinden. Lediglich der Feuerlöscher konnte wenige Meter von seinem Wohnmobil entfernt aufgefunden werden. Diesen hatten die unbekannten Täter kurz zuvor offensichtlich aus einem nahe gelegenen Studentenwohnheim entwendet, wie es im Polizeibericht weiter heißt.

Das Polizeirevier Nürtingen ist dankbar für Hinweise auf die Täter. Zeugen können sich melden unter der Nummer 0 70 22/9 22 40.