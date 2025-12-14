Nürtingen: Mit entwendetem Auto beim Driften verunglückt

1 Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Nürtingen mehrere Autos beschädigt hat. Foto: picture alliance/dpa

Auf einem Werkstattgelände hat ein Unbekannter unerlaubterweise ein Auto für Fahrübungen genutzt und dabei einen hohen Sachschaden verursacht.











Drei beschädigte Fahrzeuge sind das Ergebnis einer Fahrt, die ein Unbekannter mit einem entwendeten Auto in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen in Nürtingen-Zizishausen unternommen hat. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter den Schlüssel genutzt, der auf einem Werkstattgelände in einem Ford Focus liegen geblieben war.

Driftversuche auf dem Werkstattgelände

Der Unbekannte machte Driftversuche auf dem Gelände und rutschte dabei einen etwa drei Meter tiefen Abhang hinunter. Auf dem dort gelegenen Grundstück beschädigte er einen Jeep und einen Mercedes. Dabei entstand laut der Polizei ein Schaden von insgesamt 75 000 Euro. Nachdem er den Ford an seinen ursprünglichen Platz zurückgestellt hatte, flüchtete der Unbekannte. Die Polizei bittet um Hinweise, die Telefonnummer lautet 0 70 22/9 22 40.