1 Der 64-Jährige musste in eine Klinik gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/ Nicolas Armer

Am Mittwochmorgen ist in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Mann von einer Leiter gestürzt. Wie schwer sich der 64-Jährige verletzt hat, ist noch unklar.

Nürtingen - Am Mittwochmorgen ist in Nürtingen in der Max-Eyth-Straße ein Mann von einer Leiter gestürzt. Wie die Polizei berichtet, führte der 64-Jährige gegen 8.20 Uhr Arbeiten an der Dachkonstruktion eines Firmengebäudes durch und war dafür auf eine Leiter gestiegen.

Aus noch ungeklärter Ursache rutschte die Leiter plötzlich weg und der Mann stürzte mehrere Meter in die Tiefe. Nach einer Erstversorgung an der Unglücksstelle musste er mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Wie schwer er verletzt wurde, ist noch unklar.