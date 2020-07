1 Gegen den 24-Jährigen wurde ein Haftbefehl erlassen (Symbolbild). Foto: dpa/Uli Deck

Ein 24-Jähriger hat am Montag in Nürtingen versucht, eine Flasche Alkohol aus einem Supermarkt zu stehlen. Als er aufflog, griff er mit einem Longboard einen Mitarbeiter des Marktes an.

Nürtingen - Wegen räuberischen Diebstahls ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Nürtingen gegen einen einschlägig wegen Eigentumsdelikten 24-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, wird dem Mann zur Last gelegt, am Montagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Europastraße einen Ladendiebstahl begangen und einen Angestellten angegriffen zu haben. Der 24-Jährige befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hielt sich der junge Mann gegen 17.40 Uhr in dem Einkaufsmarkt auf und steckte eine Flasche Alkohol in seinen Rucksack. Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde er von einem Angestellten auf den offensichtlichen Diebstahl angesprochen und in ein Büro gebeten.

Daraufhin soll der Tatverdächtige versucht haben, mit seinem Longboard auf den 42-jährigen Mitarbeiter einzuschlagen. Dieser wich dem Angriff jedoch aus. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung zogen sich beide Männer Verletzungen zu. Gegen seine Festnahme durch die hinzugerufenen Polizeibeamten leistete der Beschuldigte Widerstand.

Der 24-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Mann wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.