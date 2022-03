1 Die Mann wurde am Kopf und im Gesicht verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Zwei unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen 33-Jährigen in einer Bar in Nürtingen (Kreis Esslingen) angegriffen.















Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am frühen Sonntagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in einer Sportsbar in Nürtingen gekommen. Laut Polizeiangaben befand sich ein 33-jähriger Mann in der Gaststätte und wurde aus noch nicht geklärten Gründen von zwei weiteren Männern angegriffen und geschlagen. Daraufhin flüchtete der Mann aus der Bar und verständigte die Polizei.

Die Täter flüchteten ebenfalls und konnten bisher nicht ermittelt werden. Erste Täterhinweise liegen der Polizei jedoch vor. Aufgrund von Kopf- und Gesichtsverletzungen musste für den Geschädigten ein Rettungswagen angefordert werden. Er wurde schließlich zur weiteren Behandlungen in eine Klinik transportiert.