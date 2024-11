Nürtingen: Mann greift Ex-Partnerin auf offener Straße an

Mann greift Ex-Partnerin auf offener Straße an

1 Die Polizei konnte den Tatverdächtigen in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Am Montagnachmittag hat ein 37-Jähriger in Nürtingen (Kreis Esslingen) seine frühere Partnerin angegriffen und auf offener Straße zu Boden gedrückt haben. Die Einzelheiten.











Ein aggressiver 37-Jähriger musste am Montagnachmittag in Nürtingen (Kreis Esslingen) von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Wie die Polizei mitteilt, wird dem Mann zur Last gelegt, seine frühere Partnerin kurz vor 17.30 Uhr in einer Bäckerei in der Neckarstraße angegriffen zu haben. Nachdem der 37-Jährige die Frau vor dem Gebäude zu Boden gedrückt hatte, kamen dieser mehrere Passanten zu Hilfe und hielten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten fest.

Täter hatte Messer dabei

Die Geschädigte übergab den Einsatzkräften ein Taschenmesser, das der 37-Jährige zumindest beim Betreten der Bäckerei in der Hand gehalten haben, sie damit aber nach jetzigen Erkenntnissen nicht angegriffen haben soll.

Der genaue Ablauf ist noch Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen. Der Beschuldigte wurde von den Beamten in Gewahrsam genommen. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen.