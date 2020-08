1 Bei der Auseinandersetzung hat ein 30-Jähriger seinen Bekannten mit einem Messer bedroht (Symbolbild). Foto: dpa/Ingo Wagner

Am Mittwochnachmittag ist es in Nürtingen ( Kreis Esslingen) zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten gekommen. Dabei zog einer der beiden Kontrahenten ein Messer.

Nürtingen - Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Bekannten ist es am Mittwochnachmittag in der Europastraße gekommen. Laut Polizeiangaben trafen sich gegen 15 Uhr zwei 30 und 31 Jahre alte Männer zufällig vor einem Spielcasino. Aufgrund in der Vergangenheit liegender Differenzen gerieten die beiden in ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 30-Jährige offenbar ein Messer zog und auf den 31-Jährigen zuging.

Dieser flüchtete über die Straße, kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 30-jährige Tatverdächtige soll sein Opfer verfolgt und verbal bedroht haben. Als der Geschädigte nach Hilfe suchte und sich mehrere Passanten versammelten, flüchtete der Täter. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.