Nürtingen: Mann baut betrunken Unfall und flüchtet – Polizei ermittelt

Ein Autofahrer hat am Freitag – mutmaßlich unter Alkoholeinfluss – einen Unfall verursacht und flüchtete daraufhin von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt.











Zu einem Unfall mit hohem Schaden ist es am Freitag in Nürtingen (Kreis Esslingen) gekommen. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei mitteilt, setzte ein 42-jähriger Audi-Fahrer gegen 20 Uhr einen Notruf ab und teilte der Polizei mit, er sei mit einem geparkten VW Passat kollidiert. Als die Polizeistreife am Unfallort eintraf, wurden die Beamten von Zeugen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem Anrufer nicht um den Unfallfahrer handele. Dieser sei gemeinsam mit zwei anderen Personen in einem weiteren Fahrzeug direkt nach dem Unfall von der Unfallstelle geflohen.

Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Polizeiliche Ermittlungen ergaben daraufhin, dass wohl ein naher Verwandter des Fahrzeughalters den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht hatte. Im Verlauf der Unfallaufnahme fand sich eine augenscheinlich betrunkene Person an der Unfallstelle ein. Da sich der Verdacht erhärtete, es handele sich dabei um den eigentlichen Fahrzeugführer, wurde diesem zur Kontrolle Blut abgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Angaben der Polizei auf circa 15.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Augenzeugen, die den Unfallverlauf oder die beteiligten Personen beschreiben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 zu melden.