Nürtingen: Mafia, RAF und NSU – Wie geht Krimiautor Wolfgang Schorlau brisante Stoffe an?

1 Wolfgang Schorlau ist mit Krimis seiner Ermittlerfigur Georg Dengler bekannt geworden. Foto: privat

Krimistunde im Hörsaal – so lässt sich eine Veranstaltung der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen überschreiben. Dabei steht der Stuttgarter Krimiautor Wolfgang Schorlau, der schon über RAF, NSU und die Klimakatastrophe geschrieben hat, im Mittelpunkt. Schorlau wird im Campus Conversations Club der Hochschule Nürtingen über sein Recherche- und Schreibmanagement berichten. Die Veranstaltung findet statt am Freitag, 30. Januar, um 19 Uhr im Stucksaal der Hochschule am Standort Campus Innenstadt, Nürtingen, Neckarsteige 6 bis 10, Raum CI2 102.

Wie geht ein Krimiautor strategisch und operativ vor? Hat er ein spezifisches Erzählmanagement für seine oft politisch brisanten Stoffe und wie recherchiert er? Um solche Fragen soll es beim Gespräch mit Wolfgang Schorlau gehen.

Schorlau ist vor allem mit den Krimis um seinen Privatermittler Georg Dengler, der früher Zielfahnder beim Bundeskriminalamt war, bekannt geworden. Sechs der inzwischen elf Bücher sind verfilmt und mit Ronald Zehrfeld in der Hauptrolle als Fernsehfilme im ZDF ausgestrahlt worden.

Der Autor aus Stuttgart schreibt über die RAF, den NSU und die Pharmaindustrie

Wie es in der Einladung heißt, bearbeitet der Autor immer wieder brisante politische und gesellschaftliche Themen – von der dritten RAF-Generation über den Krieg um Wasser, den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) bis zu kriminellen Machenschaften der Pharmaindustrie.

Das Krimigespräch findet am Campus Innenstadt der Hochschule Nürtingen statt. Foto: Archiv/Ines Rudel

Anlass für die Nürtinger Veranstaltung war eine Lehrveranstaltung, in der es auch um kriminelle Aktivitäten der kalabrischen Mafia ging.

Die Studierenden im Kreis Esslingen haben sich mit der Mafia beschäftigt

Im Verlauf hätten sich die Studierenden der MBA-Studienprogramme in den Vertiefungen Finanzen, Immobilien, Produktion, Strategic Foresight und Kommunikation am Institut Campus of Finance gefragt, ob dies nicht ein Fall für den unerschrockenen Privatdetektiv Georg Dengler sein könnte, heißt es in der Einladung.

Anmeldung bitte unter: www.campus-of-finance.de/ccc oder per Mail an: anmeldung@campusoffinance.de.