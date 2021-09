1 Kulturmanager Michael Maisch macht trotz Corona Konzerte möglich. Foto: Horst Rudel

Tradition hat die Musiknacht in Nürtingen. Nun findet das Bandspektakel im abgespeckten Format und im kleineren Rahmen für 600 Besucher statt.















Nürtingen - Im Sommer hat Michael Maisch das Nürtinger Kulturleben vor der Stadthalle K3N trotz Pandemie-Beschränkungen mit Musik, Kino und Kleinkunst auf der Kulturbühne belebt. Auch im zweiten Jahr war dieses Angebot unter freiem Himmel wieder ein voller Erfolg, zauberte Leben in die Stadt. Jetzt macht der Geschäftsführer des Tagungs- und Kulturhauses am Schillerplatz eine „Musiknacht light“ möglich. An diesem Samstag, 25. September, geht das Spektakel ab 19 Uhr mit fünf Bands über die Bühne. Um die Livekonzerte möglich zu machen, hat der erfahrene Veranstaltungsmanager ein neues Konzept ausgetüftelt.