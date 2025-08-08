Nürtingen: Kontrahenten um Pferdehalle sehen sich vor Gericht wieder

1 Diese Lagerhalle möchte der Unternehmer für die Ausbildung von Pferden nutzen. Foto: Ines Rudel

Der Streit um die geplante Nutzungsänderung einer Lagerhalle in Nürtingen geht in die nächste Runde. Nun wehrt sich der Unternehmer mit einer Klage am Verwaltungsgericht.











Der Streit um die geplante Umwandlung einer Lagerhalle in eine für den Beritt von Pferden in Nürtingen geht weiter. Weil die Stadt einem Nürtinger Gärtnermeister und Stadtrat diese Umwandlung untersagt hat, was vom Regierungspräsidium bestätigt wurde, wehrt sich der Nürtinger nun mit einer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Stuttgart.

Die Klage sei am 30. April eingegangen, bestätigte die Sprecherin des Verwaltungsgerichts Katrin Kurz. Das Verfahren steht offenbar noch ganz am Anfang, denn die Klagebegründung stehe noch aus, ist vom Gericht zu erfahren. Erst wenn beide Seiten, also auch die Stadt Nürtingen, ihre Sicht der Dinge erklärt haben, kann es zu einer öffentlichen Verhandlung kommen.

Der ungewöhnliche Fall ist noch nicht entschieden

Der ungewöhnliche Nürtinger Fall hatte zuletzt das Regierungspräsidium Stuttgart beschäftigt. Es geht weiterhin um die Frage, ob der Gärtner seine neu gebaute Lagerhalle künftig für die Ausbildung von Pferden nutzen darf. Der Eigentümer hatte dafür im Januar 2023 einen Antrag auf Umnutzung bei der Stadtverwaltung Nürtingen gestellt – und scheiterte damit.

Die Behörden werten eine Beritthalle als sportliche Anlage

Die besagte Lagerhalle wollte der Betreiber zu einer Beritthalle umfunktionieren, doch für die Stadtverwaltung ist die Sache eindeutig: Da Anlagen für sportliche Zwecke im dortigen Bebauungsplan Breitäcker II ausdrücklich „nicht zulässig sind“, wurde der im Januar 2023 gestellte Umnutzungsantrag des Unternehmers, neun Monate später von der Kommune abgewiesen.

Auch der Gang zum Regierungspräsidium Stuttgart brachte für den Unternehmer keine Änderung, denn die Behörde wies den Einspruch mit der Begründung zurück, die Stadt habe rechtmäßig entschieden.

Pikant an dem Streit ist die Frage, ob der Stadtrat beim Kauf des Geländes mit offenen Karten gespielt hat. Immerhin soll das Unternehmen nur wenige Wochen nach dem Kauf seinen Unternehmensgegenstand um die Aufgaben „Zucht, Haltung, Service und Beritt von Pferden“ erweitert haben.