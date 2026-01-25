„Trauer darf kein Tabu sein“: Eine junge Mutter fasst nach Tod ihres Babys Mut

1 Laura Gashi und ihre Familie haben das Grab ihres Erstgeborenen liebevoll ausgestattet. Foto: Markus Brändli

Eine junge Mutter musste erleben, wie ihr Sohn wenige Stunden nach seiner Geburt starb. Die Trauer beschäftigt sie bis heute. Nun will sie auch anderen Betroffenen helfen.











Es ist eine rührende Szene, die sich auf dem Nürtinger Waldfriedhof abspielt: Eine junge Frau beugt sich über einen Grabstein, umarmt ihn zum Abschied und berührt den Stein mit den Lippen. Es ist eines der Rituale, die Laura Gashi entwickelt hat, um den Schmerz um ihren verstorbenen Sohn Luan zu verarbeiten. Mindestens einmal in der Woche geht sie auf den Friedhof.