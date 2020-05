1 (Symbol) Foto: picture alliance / Matthias Balk/Matthias Balk

Bei einem Verkehrsunfall in Nürtingen wird ein Kind von einem Auto erfasst und leicht verletzt.

Nürtingen - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist ein sechsjähriges Kind nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden. Der Junge rannte gegen 17 Uhr von Gehweg auf die Neuffener Straße und wurde in der Folge vom VW Polo eines 31 Jahre alten Mannes erfasst, der in Richtung Frickenhausen unterwegs war. Der Sechsjährige wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Kinderklinik gebracht. Der Sachschaden am Pkw beträgt schätzungsweise 500 Euro. (mr)