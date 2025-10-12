Nürtingen: Kabelbrand bei Kampfsportturnier

1 Nach einer kurzen Unterbrechung gingen die Kämpfe weiter. Foto: imago/Horst Rudel

Die rund 600 Besucher der Fight Night in Nürtingen mussten wegen eines defekten Mehrfachsteckers kurzzeitig die Stadthalle verlassen.











Mann gegen Mann – und gegen die Elektrotechnik. Am Samstagabend hat ein Kabelbrand zur Unterbrechung der „Fight Night“ in der Stadthalle Nürtingen geführt. Dort fand unter anderem an diesem Abend ein 4-Mann-Kampfsportturnier statt. Gegen 20 Uhr begann nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Mehrfachstecker zu schmoren, woraufhin die rund 600 anwesenden Personen durch den Sicherheitsdienst vorsorglich nach draußen geleitet wurden.

Aber noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen: Es ist nichts Schlimmes passiert. Die Feuerwehr entfernte das defekte Kabel und erkundete die Halle. Anschließend konnte die Veranstaltung fortgesetzt werden. Die Feuerwehr Nürtingen war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand – zumindest nicht durch den Brand oder die Evakuierung. Das ein oder andere blaue Auge haben sich die Kämpfer im Ring bestimmt geholt.

Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen zur genauen Brandentstehung aufgenommen.