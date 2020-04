Insolvenz Rexer fährt nicht mehr

Esslingen - Das sich in Insolvenz befindliche Busunternehmen Rexer stellt seinen Betrieb in Esslingen ein. Die Folge: 24 Rexer-Busse können ab 1. Juli nicht mehr die Linien bedienen. Der Vertrag mit der Stadt wurde zum 30. Juni gekündigt, wie der Insolvenzverwalter Pluta Rechtsanwalts GmbH und die Stadt am Mittwoch übereinstimmend meldeten. Für die Stadt wird es jetzt eng. Zunächst einmal soll der Stadtverkehr komplett durch die Städtischen Verkehrsbetriebe SVE organisiert werden. Rexer fährt im Auftrag der SVE. Der zuständige Bürgermeister Ingo Rust dazu: „Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es bis Ende Juni gelingt, ausreichend Fahrzeuge und Personal dafür zu akquirieren. Daran arbeitet der SVE derzeit mit Hochdruck. Ziel ist es, dass es zu keinerlei Ausfällen im Stadtverkehr Esslingen kommt und der Betrieb nahtlos übergehen kann.“ Aber ob dies auch gelingt, würden erst die nächsten Wochen zeigen.