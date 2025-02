Nürtingen im Kreis Esslingen: Rote Ampel übersehen – zwei Verletzte nach Auffahrunfall

1 Rettungskräfte brachten die Verletzten in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Sebastian Gabsch

Eine 58-jährige Autofahrerin bemerkt zu spät, dass ein vor ihr fahrendes Fahrzeug an einer roten Ampel wartet. Sie kracht mit ihrem Fahrzeug ins Heck des wartenden Autos. Bei dem Unfall werden zwei Personen verletzt.











15.000 Euro Sachschaden und zwei verletzte Autofahrer sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagabend in der Steinengrabenstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) ereignet hat.

Wie die Polizei berichtet, hielt ein 34-Jähriger kurz nach 19.30 Uhr mit einem Renault Captur vor der roten Ampel an der Einmündung der Steinengrabenstraße zur Bahnhofstraße an. Wie die Polizei vermutet, bemerkte dies eine hinter dem Wagen fahrende 58-jährige Renault Megane-Fahrerin aus Unachtsamkeit zu spät und prallte trotz Gefahrenbremsung mit ihrem Fahrzeug ins Heck des wartenden Autos vor ihr.

Zwei Verletzte

Der 34-Jährige und seine gleichartige Beifahrerin erlitten infolge des heftigen Aufpralls leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie durch Abschleppdienste abtransportiert werden mussten.