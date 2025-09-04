Nürtingen im Kreis Esslingen: Helfen Spaziergänge gegen die Einsamkeit? – „Das bleibt keine Eintagsfliege.“

Geführte Spaziergänge in Nürtingen (Kreis Esslingen) bringen Menschen zusammen. Sie sollen helfen, soziale Isolation zu überwinden. Wie kommt das Angebot an?
In der Nürtinger Kernstadt stehen 40 sogenannte Schwätzbänkle. Diese mit entsprechenden Plaketten versehenen Sitzbänke laden jene, die darauf Platz nehmen, dazu ein, Kontakt zueinander aufzunehmen. Eine Initiative des Nürtinger Bürgertreffs erweitert dieses Angebot nun. Bei geführten Spaziergängen mit einigen Schwätzbänkle als Fixpunkten sollen Menschen neue Verbindungen knüpfen und damit auch Einsamkeit überwinden. 30 mehrheitlich ältere Menschen kamen bei einer ersten Schwätzbänkle-Tour in der vergangenen Woche miteinander ins Gespräch und lernten sich kennen.