1 Selbst in Handschellen hat der Mann versucht, die Polizisten weiter anzugreifen. Foto: Peter Kneffel/dpa

Bereits am 9. Januar soll ein 42-Jähriger in Nürtingen Unfallflucht begangen haben. Die Polizei spürte ihn auf und fuhr am Samstag zu seiner Wohnung – aber die Situation eskaliert.











Zwei Polizisten sind am Samstag von einem 42-Jährigen in Nürtingen verletzt worden, als sie ihn zu einer Unfallflucht am 9. Januar befragen wollten. Der Mann muss ich jetzt für mehrere Straftaten verantworten.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann wohl am Freitag 9. Januar mit seinem Auto in der Katharinenstraße einen weiteren parkenden Pkw beschädigt und ist anschließend geflohen, ohne den Unfall zu melden. Die Beamten konnten den 42-Jährigen als mutmaßlichen Verursacher ermitteln und sind deshalb am Samstag, 17. Januar, gegen 10.30 Uhr zu dessen Anschrift gefahren. Diese befindet sich nur unweit der Unfallstelle.

Nürtingen: Mann rastet bei Befragung aus

Der Mann wurde laut Polizei vor seinem Haus angetroffen und als Unfallverursacher vom 9. Januar erkannt, weswegen seine Identität festgestellt werden sollte. Anstatt sich den polizeilichen Maßnahmen zu stellen, habe der 42-Jährige jedoch versucht, die Haustür vor den Polizeibeamten zu schließen. Die Polizisten hätten dies jedoch verhindern können. Der Mann soll deswegen einen Polizeibeamten an der Schutzweste ergriffen und ihn nach hinten gedrückt haben.

Der Polizeimeldung zufolge leistete der Mann auch im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand gegen die Festnahme, weswegen weitere Streifenbesatzungen angefordert werden mussten. Nur „unter Anwendung unmittelbaren Zwangs“ habe er unter Kontrolle gebracht werden können. Selbst nachdem ihm Handschellen angelegt werden konnten, habe sich der 42-Jährige nicht beruhigt. Er habe die Polizisten beleidigt und eine vor ihm stehende Mülltonne in deren Richtung getreten haben. Zwei Beamte erlitten leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Auch der 42-Jährige selbst wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung sei jedoch nicht notwendig gewesen. Letzten Endes habe seine Identität aber festgestellt werden können.

Neben der Unfallflucht wird gegen den Mann nun auch ermittelt wegen Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte.