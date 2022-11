4 In einem Wohnheim in Nürtingen kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

In einem Studentenwohnheim in Nürtingen kam es offenbar zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Zwei Menschen sind schwer, eine Person leicht verletzt. Was bislang bekannt ist.















Mehrere Menschen sind bei einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim für Studierende in Nürtingen (Landkreis Esslingen) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, kam es am frühen Samstagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache zu der Streitigkeit in dem Wohnheim. Zwei Menschen wurden schwer, eine Person leicht verletzt, erklärte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen. Zu den Hintergründen und dem Vorfall selbst, machte er zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.