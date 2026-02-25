Nürtingen: Für Promis weltweit unterwegs – Fotojournalist zeigt Porträts

1 Porträt der Schauspielerin und Ikone der 68er-Bewegung Uschi Obermaier, die als Verfechterin der sexuellen Revolution bekannt wurde. Foto: © Guido Mangold

Der Fotojournalist Guido Mangold hat für Geo, Stern und Playboy gearbeitet und weltweit viele Prominente porträtiert. Nürtingen zeigt nun eine Retrospektive.











Von Politikern wie John F. Kennedy und Konrad Adenauer bis Uschi Obermaier, der Ikone der sexuellen Revolution in der 68er-Bewegung, hat er sie alle vor der Linse gehabt. Die Rede ist von Fotograf Guido Mangold. Nürtingen zeigt ab Sonntag, 1. März eine Retrospektive des renommierten Pressefotografen und neben Porträts auch Mangolds Landschaftsaufnahmen aus dem Landkreis Esslingen.

Guido Mangold gilt als Klassiker des deutschen Fotojournalismus des 20. Jahrhunderts. „Seine Fotoreportagen für Magazine wie Twen, Quick und Geo und seine Porträts setzten Maßstäbe“, heißt es in der Einladung.

Für Stern und den Playboy weltweit gearbeitet

Mit seiner Kamera habe er Ikonen des vergangenen Jahrhunderts eingefangen und war dafür als Fotojournalist weltweit auch für Stern und Playboy unterwegs.

Das Nürtinger Kulturamt widmet dem fotografischen Schaffen von Guido Mangold nun eine Retrospektive mit seinen erfolgreichsten Fotoserien. Die Ausstellung in der Nürtinger Kreuzkirche wird am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr von Oberbürgermeister Johannes Fridrich eröffnet.

Zur Einführung ist der Stuttgarter Kunstwissenschaftler Tobias Wall im Gespräch mit Guido Mangold, der heute bei München lebt.