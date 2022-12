Kriminalität 2022 im Kreis Esslingen Das Blaulicht flackerte oft auf

Leichenfund in Sirnau, zwei Tote bei einem Brand in Zollberg, Schießerei in Mettingen – 2022 sorgte für viele Schlagzeilen. Ein abgestürzter Alpinist wurde nach 32 Jahren identifiziert, und in einer Straße in Nürtingen brannte es zum dritten Mal in zwei Jahren.