Einbruch in Firma

1 In einer Firma in Nürtingen wurde in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen. (Symbolbild) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwoch ist ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen und hat Bargeld gestohlen.

Nürtingen - Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein bislang unbekannter Täter beim Einbruch in eine Firma in der Nürtinger Weberstraße erbeutet, wie die Polizei berichtet.

Über ein aufgehebeltes Fenster an der Gebäuderückseite gelangte der Einbrecher in der Zeit von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, kurz vor sieben Uhr, ins Innere und durchwühlte das Mobiliar in den Büroräumen.

Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.