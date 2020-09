Einbruch in Fahrzeughalle

1 Der Einbrecher verschaffte sich über ein Rolltor Zugriff zum Gebäude. (Symbolbild). Foto: dpa/Norbert Försterling

Am Montagabend ist ein Unbekannter in Nürtingen ( Kreis Esslingen) in eine Fahrzeughalle eingebrochen.

Nürtingen - In eine Fahrzeughalle in der Laiblinstegstraße ist am Montagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Einbrecher im Zeitraum zwischen 21.45 Uhr und 23.20 Uhr über ein Rolltor Zutritt zum Gebäude. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.