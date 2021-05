1 Den Schaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Horst Ossinger

Laut Polizei hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Einbruch in ein Geschäft in der Rümelinstraße gegeben.

Nürtingen - In der Nacht von Freitag auf Samstag ist laut Polizei ein bislang unbekannter Täter in ein Geschäft in der Rümelinstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 20.00 Uhr und 00.50 Uhr wurde eine Zugangstür aufgehebelt, wodurch der Einbrecher in den Verkaufsraum gelangte. Hier wurden mehrere Behältnisse geöffnet und nach Diebesgut durchsucht, teilweise blieb es auch bei dem Versuch, diese aufzuhebeln.

Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, ob der Täter etwas erbeutet hat. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.