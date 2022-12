1 Der Unbekannte schlug die Scheibe der Haupteingangstür ein, um in die Schule zu gelangen. (Symbolbild) Foto: dpa /Daniel Maurer

Offenbar ist ein unbekannter Täter am Montagabend in eine Schule in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.















Ein unbekannter Täter ist offenbar am Montagabend in eine Schule in der Steinenbergstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Zeuge um kurz vor 22.30 Uhr, dass die Scheibe der Haupteingangstür eingeschlagen wurde und verständigte die Einsatzkräfte. Die Polizei durchsuchte darauf das Gebäude, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Personen in der Schule befinden. Im Inneren wurde jedoch niemand gefunden und nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ebenso nichts entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.