Nürtingen: Diverse Drogen bei Hausdurchsuchung beschlagnahmt – Dealer verhaftet

1 Die Polizei nahm den Drogendealer fest (Symbolbild). Foto: imago/CHROMORANGE

Die Polizei hat am Montag einen Drogendealer festgenommen. Bei der Durchsuchung des Hauses des Mannes in Nürtingen entdeckten die Polizisten diverse Drogen.











Link kopiert

Die Polizei hat am Montag in Nürtingen (Kreis Esslingen) einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen mitteilen, ging der Festnahme einem dringenden Tatverdacht des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln und Cannabis „in nicht geringen Mengen“ voraus.

Demnach war der 53-Jährige durch anderweitige Ermittlungen in der Drogenszene zufällig ins Visier der Drogenfahnder geraten. Nachdem sich der Tatverdacht gegen ihn erhärtet hatte, erwirkte die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung in Nürtingen.

Cannabis, Amphetamin und Ecstasy gefunden

Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Kriminalbeamten dem Bericht von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge rund 200 Gramm Cannabis, über 70 Gramm Kokain, rund 380 Gramm Amphetamin und mehr als 560 Ecstasytabletten. Außerdem stießen sie auf verschreibungspflichtige Medikamente sowie ein Taschenmesser.

Der 53-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und am Dienstag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Diese erließ den seitens der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zur Herkunft sowie der Vertreibungswege der Drogen.