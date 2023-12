Nürtingen: Bankmitarbeiterin vereitelt Betrug

1 Telefonbetrüger wollen Senioren im Raum Nürtingen ausnehmen. Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin ist ein älterer Herr vor dem Verlust eines hohen Bargeldbetrags bewahrt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der über 80 Jahre alte Mann aus Nürtingen am Dienstagvormittag von einem Unbekannten angerufen worden. Mit einer der üblichen Betrugsmaschen wurde er aufgefordert, sich ein Taxi zu nehmen, sich zu seiner Bank fahren zu lassen und einen fünfstelligen Betrag abzuheben. Als der Mann das geforderte Geld in seiner Bank in Kirchheim abheben wollte, wurde eine aufmerksame Mitarbeiterin stutzig und fragte nach, wofür er das Geld benötigen würde. Als der Mann sagte, er sei am Telefon dazu aufgefordert worden, verständigte die Bank die Polizei.

Nach Angaben der Polizei gibt es im Raum Nürtingen seit Tagen zahlreiche Betrugsversuche. Gewarnt wird in diesem Zusammenhang erneut vor den derzeit gängigsten Maschen vermeintlicher Polizeibeamter. Die echte Polizei rät, sofort das Telefongespräch zu beenden: „Gehen Sie nicht auf das Gespräch ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen.“