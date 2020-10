1 Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Am Mittwochabend hat ein Auto in Nürtingen (Kreis Esslingen) auf der B313 Feuer gefangen. Die Bundesstraße musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.

Nürtingen - Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend zu einem Fahrzeugbrand auf der B313 ausgerückt. Laut Polizeiangaben war ein 48-Jähriger gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw von Wendlingen in Richtung Nürtingen unterwegs, als vermutlich ein technischer Defekt einen Brand im Motorraum des Wagens auslöste. Als andere Verkehrsteilnehmer den Mann auf die Rauchentwicklung aufmerksam machten, hielt dieser sofort auf dem Standstreifen an und verständigte die Feuerwehr.

Diese rückte mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften aus und konnte den in Vollbrand geratenen Pkw löschen. Während des Löschvorgangs musste die Bundesstraße komplett gesperrt werden. Das Fahrzeug des 48-Jährigen, der unverletzt blieb, wurde abgeschleppt. Die Polizei kann noch keine näheren Angaben zum entstandenen Schaden machen.