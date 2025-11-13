Nürtingen: Ausflugsziel Stadtbalkon – ein Wochenende mit Streetfood

1 Für die kalte Jahreszeit steht auch ein Gewächshaus für die Gäste auf dem Stadtbalkon zur Verfügung. Foto: Markus Brändli

Der Stadtbalkon am Nürtinger Neckarufer verwandelt sich an diesem Wochenende in eine Street Food Meile. Zum Verweilen und Genießen laden die mobilen Gastronomiebetriebe von Freitag, 14., bis Sonntag, 16. November, ein.

Los geht es an diesem Freitag um 17 Uhr. Die Gäste erwartet unter der Überschrift „Streetfood & Drinks Winter Edition“ beispielsweise mit Taste of Tempura laut der Veranstalter ein echter Geheimtipp.

Foodtrucks und Angebote für Familien auf dem Stadtbalkon in Nürtingen

Dort werden frisch zubereitete Dumplings, Tempura, gebratene Nudeln und frittiertes Sushi serviert.

Echten American-Foodtruck-Vibe versprechen außerdem die Burgerstationen. Außerdem gibt es viele weitere internationale Köstlichkeiten und vegetarische Speisen. Und für die passenden Getränke wollen die Gastronomen am Stadtbalkon sorgen.

Am Sonntag gibt es verschiedene Familienangebote rund ums Kinderschminken und Bewegungsangebote, die zum Ausflug nach Nürtingen locken sollen.

Der Stadtbalkon lockt auch als Flaniermeile. Foto: Archiv/Ines Rudel

Außerdem wartet auf dem Stadtbalkon eine fahrende Eisenbahn auf große und kleine Besucherinnen und Besucher.