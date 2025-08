Nürtingen: Auffahrunfall auf der L1250 – Rollerfahrer leicht verletzt

1 Bei einem Auffahrunfall in Nürtingen wurde eine Person verletzt. (Archivfoto) Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Moment der Unachtsamkeit hat am Donnerstagvormittag in Nürtingen zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen geführt. Ein Rollerfahrer wurde dabei leicht verletzt.











Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagvormittag auf der Oberboihinger Straße (L1250) in Nürtingen ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 63-jähriger Lkw-Fahrer gegen 11.50 Uhr in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er zu spät bemerkte, dass ein vorausfahrender 26-Jähriger mit seinem Roller verkehrsbedingt anhalten musste.

Aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes prallte der Lkw trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den Roller. Dieser wurde durch den Aufprall auf das davorstehende Auto eines 20-Jährigen aufgeschoben. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 7.000 Euro.