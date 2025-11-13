Nürtingen: 52-Jährige stürzt von Vespa und stirbt in Klinik

1 Der Rettungsdienst brachte die Frau in die Klinik, wo sie kurze Zeit später verstarb. (Symbolbild) Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Eine Frau stürzte am Mittwochabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) von ihrer Vespa und verletzt sich dabei schwer. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo sie später verstarb.











Laut ersten Ermittlungen der Esslinger Verkehrspolizei soll eine Frau, vermutlich wegen einer medizinischen Ursache, am Mittwochabend von ihrem Roller gestürzt und kurze Zeit später in einer Klinik verstorben sein.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr die 52-Jährige kurz nach 18 Uhr mit einer Vespa die Alleenstraße von der Metzinger Straße herkommend. Kurz vor der Kreuzung Gerberstraße/Brunnsteige kam sie links von der Fahrbahn ab und stieß mit einer Verkehrsinsel und dem darauf befindlichen Verkehrszeichen zusammen. Die Frau stürzte schließlich von ihrem Roller und blieb regungslos am Boden liegen.

Zeugen leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, die dann vom Rettungsdienst übernommen wurden. Im Anschluss wurde die 52-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.