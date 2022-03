1 Die 28-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein 24-Jähriger hat am Montagabend eine 28-jährige Frau in einer Flüchtlingsunterkunft in Nürtingen (Kreis Esslingen) mit einem Besenstiel angegriffen.















Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist es am Montagabend, gegen 19.50 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Bismarckstraße in Nürtingen (Kreis Esslingen) gekommen. Laut Polizeiangaben wurde eine 28-Jährige aus noch nicht geklärten Gründen von einem 24-Jährigen Bewohner mit einem Besenstiel attackiert. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Nachdem Zeugen die Polizei verständigten, konnte der Täter kurze Zeit später noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden.