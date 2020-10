1 In Nürtingen gab es am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall (Symbolbild). Foto: dpa/Stefan Puchner

In Nürtingen (Kreis Esslingen) gab es am Donnerstagnachmittag eine Kollision zweier Autos. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

Nürtingen - Zwei Verletzte, zwei abgeschleppte Fahrzeuge und ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines missglückten Wendemanövers am Donnerstagnachmittag in Nürtingen. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 56-Jährige gegen 15.45 Uhr mit einem Kleinwagen die Metzinger Straße in Richtung Steinengrabenstraße. An der Einmündung der Straße Zementwerk wollte sie wenden und fuhr deshalb ein Stück in die Einmündung hinein, um anschließend wieder auf die Metzinger Straße zu wechseln.

Dabei kam es zur Kollision mit dem Hyundai einer 64-Jährigen, die ursprünglich hinter der Fahrerin des Kleinwagens unterwegs gewesen war. Beim Zusammenstoß zogen sich die 56-Jährige und die 36 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai leichte Verletzungen zu.