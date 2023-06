1 Die Stele von Hans-Joachim Prager steht der Hassbotschaft in Zerbst tatsächlich und im übertragenen Sinne entgegen. Foto: S. Härer/oh

Der Wernauer Künstler Hans-Joachim Prager hat mit seiner Stele „Reflexion“ einen Widerpart zu der Schmähskulptur „Judensau“ in Zerbst (Sachsen-Anhalt) erschaffen. Was hat ihn angetrieben?















In den vergangenen Jahren ist die Schmähskulptur „Judensau“ an der Kirchenruine St. Nikolai im sachsen-anhaltinischen Zerbst – ähnlich der im nahe gelegenen Wittenberg – immer wieder in der Diskussion gewesen. Die mittelalterliche Plastik zu entfernen, wäre sicherlich das Einfachste gewesen. Allerdings sprach sich nicht nur der Denkmalschutz gegen diese Variante aus. Entschieden wurde letztlich, in unmittelbarer Nachbarschaft ein sogenanntes Gegendenkmal zu errichten.