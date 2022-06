1 Neues aus dem Weinland Baden-Württemberg: Koschere Weine werden künftig auch vom Staatsweingut Weinsberg produziert. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Staatswein und Landesbier aus Baden-Württemberg gibt es schon lange. Jetzt kommt mit koscherem Wein vom Staatsweingut Weinsberg ein echtes Novum hinzu.















Das Land Baden-Württemberg wird auf dem Staatsweingut Weinsberg im Kreis Heilbronn künftig auch koscheren Wein anbauen und keltern. Das hat die CDU-Landtagsfraktion, die die Initiative gemeinsam mit Agrarminister Peter Hauk (CDU), Vertretern des Staatsweinguts und den israelitischen Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg auf den Weg gebracht hat, an diesem Freitag mitgeteilt. Auf ausgewählten Flächen des Weinsberger Weinguts, das an insgesamt drei Standorten im Kreis Heilbronn Trauben anbaut, sollen Weine künftig in rein jüdischer Tradition ausgebaut und nach der Ernte zu einem koscherem Endprodukt verarbeitet werden.