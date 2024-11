November in Esslingen: Wofür dieser Monat steht

1 Auch der Ebershaldenfriedhof in Esslingen wird im November widder viele Trauernde anziehen. Foto: Roberto Bulgrin

In den nächsten Wochen werden auch im Kreis Esslingen wieder zahlreiche Gräber geschmückt. Der November ist der Monat des Trauerns, der Erinnerung und der Mahnung.











Mit Allerheiligen, dem Hochfest der katholischen Kirche, hat am Freitag wieder der Monat des Trauerns, der Erinnerung und der Mahnung begonnen. Bereits an diesem Samstag folgt der katholische Totengedenktag Allerseelen, bei dem sicher auch auf den Friedhöfen im Kreis Esslingen weitere Gräber geschmückt werden.

Volkstrauertag ist am 17. November

Es folgen Tage der Mahnung: Am 8. November jährt sich zum 86. Mal die Reichspogromnacht, bei der in Deutschland Synagogen sowie Wohn- und Geschäftshäuser jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger angezündet wurden. Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft wird dann am Volkstrauertag gedacht; in diesem Jahr ist das der 17. November.

Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, bei dem die evangelischen Gläubigen ihrer Verstorbenen gedenken, fällt heuer auf den 24. November. Was alle Trauernden beachten sollten: Die meisten Friedhöfe schließen in der dunklen Jahreszeit, also von November an, ihre Tore schon früher als im Sommer.