1 Sven Haumacher vor dem Notzinger Rathaus. Foto: / Katja Eisenhardt

Notzingens Bürgermeister Sven Haumacher bewirbt sich für das Amt des Oberbürgermeisters in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg). Wahl ist am 3. Juli.















Sven Haumacher, Rathauschef der Gemeinde Notzingen, bewirbt sich für das Amt des Oberbürgermeisters in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg). Wie die Vaihinger Kreiszeitung am Freitag berichtete, will Haumacher an diesem Samstag seine Unterlagen in den Briefkasten am Vaihinger Rathaus einwerfen. Vaihingens OB Gerd Maisch tritt in der 30 000-Einwohner-Stadt nach zwei Amtszeiten nicht mehr an. Die Wahl ist am 3. Juli. Haumacher ist Polizeikommissar und Jurist. 2011 wurde er Bürgermeister der 3600-Einwohner-Gemeinde Notzingen und 2019 mit fast 85 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Zu seiner Motivation für die Bewerbung schreibt Haumacher auf seiner Webseite unter anderem: „Vaihingen ist mit seinen Stadtteilen sehr attraktiv und hat einiges zu bieten.“ Der 45-Jährige ist im Kreis Ludwigsburg aufgewachsen.