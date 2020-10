1 Der Täter gelangte durch die Terrassentür in das Haus (Symbolbild). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Ein Unbekannter ist in Notzingen (Kreis Esslingen) in ein Einfamilienhaus eingebrochen und hat Schmuck mitgehen lassen.

Notzingen - In ein Einfamilienhaus in der Kelterstraße ist ein Unbekannter am Mittwoch, vermutlich am helllichten Tag eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, verschaffte sich der Unbekannte zwischen 9.30 Uhr und 18.40 Uhr über die Terrassentür an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt zum Haus und durchsuchte die Schränke und Schubladen in den Zimmern.

Ersten Erkenntnissen nach klaute der Dieb Schmuck. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 3.000 Euro.