Notstromversorgung aktiv: Stromausfall in Esslingens Neckar-Center

1 Im Neckarcenter in der Weilstraße gab es Probleme wegen einer Stromunterbrechung. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Im Neckar-Center in der Weilstraße in Esslingen gab es laut den Stadtwerken Esslingen einen Stromausfall. Was war da los?











Link kopiert

Das Esslinger Neckar-Center lag im Dunkeln. Nach Angaben der Stadtwerke Esslingen (SWE) gingen in dem Einkaufszentrum für Lebensmittel, Sportartikel, Kleidung oder Haustierbedarf in der Weilstraße für einige Zeit wegen einer Stromunterbrechung die Lichter aus.

Grund für den Black-out sei ein Bagger gewesen. Bei Tiefbauarbeiten sei am Donnerstagvormittag eine zentrale Leitung zur Stromversorgung im Zufahrtsbereich des Parkhauses beschädigt worden, teilt SWE-Pressesprecher Holger Koller mit: „In der Folge kam es zu einer Stromunterbrechung im Einkaufcenter.“

Missstand in Esslingens Neckar-Center behoben

Der Missstand habe aber behoben werden können. Durch eine Notstromversorgung und sofort eingeleitete Arbeiten zur Schadensbehebung hätten die wesentlichen Funktionen wieder hergestellt werden können. Am späten Vormittag sei alles wieder in Ordnung gewesen.