Laien können oft nicht entscheiden, was ein Notfall ist. Eine Strafgebühr wäre somit kontraproduktiv, kommentiert Bettina Hartmann.















Link kopiert

Wer in letzter Zeit schon mal in der Notaufnahme war, kennt es: Die Ambulanzen sind zu Stoßzeiten teils so überfüllt, dass Ärzte mit der Versorgung kaum hinterherkommen. Die Folge: stundenlange Wartezeiten und verzögerte Behandlungsabläufe. Schuld ist unter anderem Personalmangel. Für Überlastung sorgt aber auch so mancher Patient selbst, da er dort an der falschen Adresse ist. Bei bis zu 40 Prozent bestehe keine dringliche Behandlungsnotwendigkeit, ist von den Experten zu hören. Doch was könnte Abhilfe schaffen?