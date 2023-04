1 Einsatzdokumentation bei der Feuerwehr: Doch mancher Brand ist am Ende gar keiner. Foto: 7aktuell/Alexander Hald

Flammen im obersten Geschoss eines Hochhauses! In Großstärke rücken Feuerwehr und Rettungsdienste in Richtung Weilimdorf aus. Karawanen von Löschfahrzeugen und Rettungswagen rasen durch die Stadt zum Brandort, gut 20 Fahrzeuge halten allein am Pragsattel den Kreuzungsverkehr auf. Als die Einsatzfahrzeuge am Brandort eintreffen, finden sie – nichts. Hat sich da jemand einen bösen Scherz erlaubt?

Der Vorfall, der jüngst in der Oppenheimer Straße in Stuttgart-Weilimdorf Aufregung ausgelöst hat, ist auf eine kuriose Ursache zurückzuführen: eine optische Täuschung. Denn sosehr die Einsatzkräfte den Hochhauskomplex und die Umgebung absuchten und kontrollierten – es gab weder Rauch noch Feuer zu entdecken. Und auch keine vorsätzliche Irreführung: „Es war keinerlei böse Absicht der Anruferin“, sagt Feuerwehrsprecher Daniel Anand, „und es gilt wie immer, im Zweifel den Notruf 112 zu wählen.“

Ursache optische Täuschung – wie geht das?

Erklärungsversuche: An jenem Abend, gegen 19.10 Uhr, herrscht das, was man sich unter Aprilwetter vorstellt: Wolken, Sonne, Regenschauer, ein bunter, lokaler, schnell wechselnder Mix. Die Sonne steht tief, sie geht an dem Tag um 19.45 Uhr unter, und dort, wo sie durch die Wolken dringt, ist sie sehr gleißend, sie blendet. „Deshalb wird vermutet, dass die tief stehende Sonne am Dach reflektiert wurde und dadurch der Eindruck von Flammen entstand“, sagt Anand. Solche Täuschungen gebe es immer mal wieder, etwa durch das Flackern einer Kerze im Fenster oder Kaminfeuer-Filme im Fernsehen.

Einen solchen Phantombrand gab es beispielsweise im vergangenen Jahr in Fellbach-Schmiden (Rems-Murr-Kreis), wo ein aufmerksamer Zeuge „Flammen und einen piepsenden Rauchmelder“ aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus vermeldete. Die Feuerwehr rückte mit sechs Fahrzeugen aus – und musste am Einsatzort feststellen: kein Brand. Vielmehr ließ der betroffene Wohnungsinhaber ein Computerspiel auf einem sehr großen Bildschirm laufen, mit ständig wechselnden Hintergründen und piepsenden Tönen.

Eine andere Ursache hatte eine nächtliche Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in Aalen auf der Ostalb. Die Zeugin hatte das Licht in den Räumlichkeiten hinter Milchglas als Rauch wahrgenommen. Doch was sind schon Wohnungen, wenn gleich eine ganze Kirche brennt, etwa das Münster in Villingen? Auch dort war am Ende alles nur eine optische Täuschung: Aufsteigender Rauch aus einem Kamin sowie Scheinwerfer, die das Münster in ein gelblich-warmes Licht tauchen, vermischten sich scheinbar zu einem lodernden Flammenmeer.

Große Staubwolken anstatt Rauch

Freilich gibt es eine riesige Bandbreite an kuriosen Fehlalarmen. In Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) hatten Autofahrer Rauch aus einem Wohnhaus dringen sehen und sofort die Rettungskräfte verständigt. Eine ältere Bewohnerin wurde in einer Notlage vermutet. Feuerwehrleute und Notarzt stießen zum Glück aber nur auf Bauarbeiter, die mit Flexarbeiten große Staubwolken freigesetzt hatten. In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) rückten Einsatzkräfte zu einer Bäckerei aus, in der ein Brandmelder ausgelöst hatte. Verbrannt war dort tatsächlich etwas – nämlich der vergessene Mürbteig, den der Bäcker gerade aus dem Backofen herausgezogen hatte. Vergleichsweise banal war da der 32-jährige Hotelgast, der in Ludwigsburg frühmorgens in seinem Zimmer verbotenerweise geraucht hatte. Die anderen Gäste waren trotzdem nicht erfreut, morgens um fünf auf der Straße stehen zu müssen.

Muss man bei Irrtum den Einsatz bezahlen?

Besonders große Alarmstimmung herrscht freilich, wenn Schulen zum Einsatzort werden. In Möglingen (Kreis Ludwigsburg) musste eine Schule geräumt werden – aber nicht wegen eines Feuers. In der Mädchentoilette hatte eine Täterin Deodorant in den Rauchmelder gesprüht. In einer Schule in Ostfildern-Parksiedlung (Kreis Esslingen) hatte heißer Wasserdampf den Alarm ausgelöst, in einem vergessenen Topf auf einem Herd. Schüler hatten im heißen Wasser einen eingedellten Tischtennisball ausbeulen wollen – und waren dann erst einmal in die große Pause verschwunden.

Wer aber zahlt die Einsätze für die Fehlalarme? Muss jemand, der vermeintliche Hochhausbrände wie in Weilimdorf meldet, am Ende mehrere Hundert Euro Ersatz für Personalkosten und Stundensätze für Fahrzeuge bezahlen? Für Feuerwehrsprecher Anand ist das kein Grund, die 112 nicht zu wählen. Denn im Zweifel geht es um jede Sekunde. Allenfalls wer vorsätzlich oder grob fahrlässig für einen Brandausbruch verantwortlich ist oder den Notruf missbraucht, muss eine Rechnung danach befürchten. „Wer in guter Absicht die Feuerwehr ruft“, so Daniel Anand, „muss keinerlei Kostenforderungen fürchten.“