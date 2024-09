Notmaßnahme in Böblingen: Bibliotheken die ganze Woche zu

Notmaßnahme in Böblingen

1 Bleibt vorerst geschlossen: Die Böblinger Bibliothek Foto: Eibner-Pressefoto/Archiv

Alle Büchereien in Böblingen sind kurzfristig geschlossen worden. Der Grund: zu viele Krankheitsfälle. Die Rückgabe ist klar geregelt.











Link kopiert

Aufgrund von krankheitsbedingten Personalausfällen müssen kurzfristig alle Standorte der Stadtbibliothek Böblingen geschlossen bleiben. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt.

Ausgeliehene Medien, die an diesen Tagen eigentlich zurückgegeben werden müssten, können deshalb bis zu 14 Tage länger behalten werden. Am Montag, 9. September, werden beide Zweigstellen voraussichtlich wieder öffnen können, heißt es in der Mitteilung weiter – unter Verweis auf die Öffnungszeiten von 15 bis 18 Uhr.

Die Hauptstelle öffnet voraussichtlich einen Tag später, am Dienstag, 10. September, wieder – und zwar von 10 und 18 Uhr.

Rückgabe bis Freitagmittag im Kasten

Ausgeliehene Medien aus der Hauptstelle können bis Freitag, 6. September, um 13 Uhr über den Medienrückgabekasten an der Außenseite neben dem Haupteingang zurückgegeben werden. Ab Freitagnachmittag und über das Wochenende bleibt der Medienrückgabekasten geschlossen.

Die Stadtverwaltung bittet darum, vor dem Besuch der Stadtbibliothek auf deren Internetseite, im Online-Katalog oder auf den Social-Media-Kanälen der Stadtbibliothek (Facebook oder Instagram) vorbeizuschauen. Auch dort wird kurzfristig über mögliche Schließungen informiert.

Die Homepage der Bücherei hat die Adresse: www.bibliothek.boeblingen.de